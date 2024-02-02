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Polis, Cuma Namazı çıkışı vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Yerel

Polis, Cuma Namazı çıkışı vatandaşı bilgilendirdi

Polis, Cuma Namazı çıkışı vatandaşı bilgilendirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Cuma namazı çıkışında polisler tarafından vatandaşlara, dolandırıcılık konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihanoğlu Külliye Camisi'nde vatandaşlara dağıtılan broşürlerle internet, telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, polislerin bu bilgilendirme çalışmasını takdir ederek teşekkür etti.

02.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Polis, Cuma Namazı çıkışı vatandaşı bilgilendirdi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Cuma namazı çıkışında polisler tarafından vatandaşlara, dolandırıcılık konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Son yıllarda, Türkiye'de artan dolandırıcılık olayları sonrası polis ekipleri harekete geçti. Bu çerçevede, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde bulunan camilerde Cuma namazı çıkışı, vatandaşlara Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Dolandırıcılık" broşürünü dağıttı. Broşürde, internet, telefon üzerinden ayrıca oto kiralama, link gönderme, kendisini polis, asker hakim ve savcı olarak tanıtıp para isteyenlere karşı uyarılar yer alırken, Cihanoğlu Külliye Camisi'nde vatandaşlara dağıtılan broşürlerden alan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, vatandaşları uyarıp bilgilendirdikleri için polislere teşekkür etti.

Polislerin dağıttığı broşürü alan emekli vatandaşlardan Recep Yavuz, bilgilendirme için polislere teşekkür edip "Çok yararlı buldum. Çok faydalı buldum. Güncel konular. Her gün herkesin başına gelebiliyor. Bu nedenle emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz bu tür uyarılarda bulunduğu için. İnşallah insanlarımız bu oyunlara gelmez. Aldanmaz. Beni genelde yurt dışından dolandırmaya çalışıyorlar. İşte subay, asker diye. Zorluyorlar ama bir türlü dolandıramadılar. O yüzden tedbirli davranıyoruz. Teşekkür ediyoruz emniyetimize" dedi.

Kaynak: İHA

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Efeler, Aydın, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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