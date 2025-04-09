Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi

Vali Musa Işın:

"İlimizin huzurunu sağlamak, can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla çalışmalarınıza aynı gayretle devam edeceğiz"

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir:

"Ay yıldızlı bayrağımıza, vatanımıza ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

KÜTAHYA - Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, polis ve hava şehitlikleri ziyaret edildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve protokol üyeleri, şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyaret sırasında konuşan Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, şehitlere duyulan minneti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aziz ve şanlı kahramanlarımız, dört bir yanı mukaddes kokan cennet vatanımız ve içinde hayat bulan eşsiz değerlerimiz için canlarını feda eden siz vatan evlatlarıyla bu manevi atmosferi paylaşmak bizler için büyük bir onur. Sizlere değer biçmek beşer olarak haddimiz değildir. Yüce yaradan, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetmeyin, aksine onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar' buyurmuştur. Bizler de bu bilinçle ay yıldızlı bayrağımıza, vatanımıza ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın ise, polis teşkilatına teşekkür ederek, "Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Herkesin gördüğü ve takdir ettiği bu hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ilimizin huzurunu sağlamak, can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla çalışmalarınıza aynı gayretle devam edeceksiniz. Hepinize sağlık ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Etkinlik, dualar eşliğinde sona erdi.