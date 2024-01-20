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Polis İlker Tarık Ünal ve eşi Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika
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Polis İlker Tarık Ünal ve eşi Yozgat'ta toprağa verildi

Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşi ve kızını öldüren polis İlker Tarık Ünal ile eşi Nesrin Ünal, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

20.01.2024 - 15:03,
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SEYFİ ÇELİKKAYA

Sakarya'da, boşanma aşamasındaki eşi Nesrin Ünal ile kızı Ayşegül Oğuz'u tabancasıyla öldürüp intihar eden polis İlker Tarık Ünal ve öldürdüğü eşi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Sakarya'nın Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan 50 yaşındaki İlker Tarık Ünal, yaklaşık bir aydır boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 46 yaşındaki eşi Nesrin Ünal ile görüşmek için evlerinde buluştu. İlker Tarık Ünal görüşme sırasında, tabancasıyla Nesrin Ünal ve 30 yaşındaki kızı Ayşegül Oğuz ile araya girmeye çalışan kendi annesini vurdu. İlker Tarık Ünal daha sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerinde ölen İlker Tarık Ünal ve karısı Nesrin Ünal'ın cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Kızı Ayşegül Oğuz'un cenazesi ise İstanbul'a götürüldü. Ünal'ın annesinin tedavisi ise hastanede sürüyor.

AYRI AYRI TOPRAĞA VERİLDİ

Komiser İlker Tarık Ünal için Sorgun ilçe merkezindeki Salihpaşa Camii'nde, Nesrin Ünal için ise Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer beldesi Karakız Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından İlker Tarık Ünal, Sorgun Mezarlığı'nda; Nesrin Ünal ise Yeniyer Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Polis İlker Tarık Ünal ve eşi Yozgat\'ta toprağa verildi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Polis İlker Tarık Ünal ve eşi Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis İlker Tarık Ünal ve eşi Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika
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