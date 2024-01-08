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Polis Kamerasıyla Kaçak Alkol Operasyonu

Afyonkarahisar'da bir evin bodrumuna yapılan baskında, polis ekipleri kaçak alkol yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde ele geçirdi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Dinar ilçe merkezinde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

Polis Kamerasıyla Kaçak Alkol Operasyonu
08.01.2024 - 23:07,
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Kaçak alkol operasyonu polis kamerasında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir evin bodrumuna baskın yapan polis ekipleri kaçak alkol yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde ele geçirirken, baskın anı ise polis kamerasına anbean yansıdı.

Operasyon Dinar ilçe merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki bir evde kaçak alkol üretildiği bilgisini alan polis ekipleri ardından söz konusu adrese baskın düzenledi. Polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen operasyonda kaçak alkol yapımında kullanılan çok sayıda ve miktarlarda kimyasal madde ele geçirildi. Kolilerin içerisinden çıkan maddelere ele konulurken olayla ilgili S.E., gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından şahsın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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