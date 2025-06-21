Polis Öğrencilere Sınavda Yardım Etti

Polis zamanla yarıştı, öğrenciler sınavı kaçırmadı

AĞRI - Ağrı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan ve sınav yerine ulaşmakta zorlanan adaylar, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yunus ekipleri, sınav sabahı kimlik ve sınav giriş belgesini unutan ya da sınava geç kalan adaylara destek olmak için seferber oldu. Sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrenci ile sınava geç kalan bir erkek öğrenci, polisten yardım istedi. Yunus timleri, eksik evrağını tamamlaması için kız öğrenciye yardımcı oldu ve ardından öğrenciyi sınava gireceği okula ulaştırdı. Geç kalan erkek öğrenci ise ekipler tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde sınav binasına yetiştirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav günlerinde öğrencilerin mağdur olmaması için benzer destek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.