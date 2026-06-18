Polis Semineri Adıyaman\'da Gerçekleşti

Türk Polis Teşkilatı Farkındalık, Moral ve Motivasyon Projesi kapsamında Polis Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Adıyaman'da emniyet personeliyle bir araya geldi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Seminerde mesleki tecrübelerini ve birikimlerini katılımcılarla paylaşan Ahmet Sula, görev hayatından örnekler vererek farkındalık, motivasyon ve kurumsal aidiyet konularında değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübe, bilgi ve gönülden gelen samimi paylaşımların yer aldığı programda, personelin moral ve motivasyonunun artırılmasına yönelik mesajlar verildi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ADIYAMAN