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Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı - Son Dakika

Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

31.12.2021 09:59
Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

Kırşehir'de; sokak hayvanları için İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi Polisleri harekete geçti.

Kırşehir'de; sokak hayvanları için İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi Polisleri harekete geçti.

Sokak hayvanlarının korunması kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda 'Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı' hedeflenerek sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi Polisleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Donanımlı araçlarıyla sokak hayvanları için çalışma başlatan polisler, soğuk havalarda aç ve susuz kalan sokak hayvanlarının bakımları ve onların sağlıklı şekilde yaşamaları için beslenmesi görevini üstleniyor. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan polisler, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendirerek gerekli çalışmaların yürütülmesine aracılık yapıyor. - KIRŞEHİR

Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı
Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı
Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı
Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı
Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

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Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı - Son Dakika


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