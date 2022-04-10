Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

10.04.2022 22:42

Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle şehit aileleri, gaziler ve polis ekipleri birlikte iftar yaptı.

Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

TEKİRDAĞ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle şehit aileleri, gaziler ve polis ekipleri birlikte iftar yaptı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir otelde şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, iftar programına katılan şehit ailelerinin bulunduğu masaları tek tek gezerek hal hatır sordu ve onlarla bir süre sohbet etti.

İftar saatinin gelmesiyle protokol, üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve polisler birlikte iftar yaptı.

Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı
Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı
Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

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Son Dakika | Başkan Öztekin, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı Son Dakika | Başkan Öztekin, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı Şehit yakınları ve gazilerle iftar Şehit yakınları ve gazilerle iftar

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika


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