Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı - Son Dakika
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Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı

10.04.2022 15:48
Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı

Polis teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü, Çeşme Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Polis teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü, Çeşme Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Polis teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle Çeşme Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, ilçe protokolü, resmi kurum temsilcileri katıldı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Özel, "Kurulduğu ilk günlerden itibaren vatandaşımızın güvenliğini sağlamak, vatanımızın huzuru için gece gündüz demeden çalışan, bu uğurda gerektiğinde gözünü bile kırpmadan canını hiçe sayan emniyet teşkilatımız, kanunlardan aldığı yetkilerle, halkımızın destek ve sevgisi ile suç ve suçlularla mücadelesini yılmadan, bıkmadan devam ettirmektedir. Modern çağın gelişen teknolojisi ile birlikte değişen suçlara ve tüm şer odaklarına karşı anında refleks göstererek kendini yenileyen teşkilatımız, temel hak ve özgürlüklerin de teminatı olarak, zor şartlarda da olsa görevini başarı ile yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktadır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından törene katılanlar Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenin ardından, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti. - İZMİR

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı
Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı
Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı
Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı

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Cumhuriyet, Hisarcık, Çeşme, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü Çeşme'de törenle kutlandı - Son Dakika


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