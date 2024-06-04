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Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince fiziki takip sonucu kapan atılarak durdurulan otomobilde, 5 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen Kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak görevli polis memurunun üzerine otomobil sürüp kaçan sürücü ABD E.'nin kullandığı otomobil fiziki takip sonucu kapan atılarak durdurulmuş. Otomobilde yapılan arama da 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan göçmenlerin 1 hafta önce illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü yabancı ABD E.. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca el konuldu.

Yakalanan 5 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.