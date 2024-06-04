Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından fiziki takip sonucu durdurulan bir otomobilde, 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi tutuklandı. Polis, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında otomobili durdurmak istedi ancak sürücü dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucu otomobil durduruldu ve içerisindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin illegal yollardan bir hafta önce ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı ve otomobile el konuldu. Yakalanan 5 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.

04.06.2024 12:23
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Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince fiziki takip sonucu kapan atılarak durdurulan otomobilde, 5 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen Kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak görevli polis memurunun üzerine otomobil sürüp kaçan sürücü ABD E.'nin kullandığı otomobil fiziki takip sonucu kapan atılarak durdurulmuş. Otomobilde yapılan arama da 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan göçmenlerin 1 hafta önce illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü yabancı ABD E.. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca el konuldu.

Yakalanan 5 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Göçmen, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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