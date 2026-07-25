Polisler için Oryantasyon Eğitimi - Son Dakika
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Polisler için Oryantasyon Eğitimi

Polisler için Oryantasyon Eğitimi
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Kütahya'da yeni polis memurlarına oryantasyon ve farkındalık eğitimi verildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan polis memurlarına yönelik "Oryantasyon ve Farkındalık Eğitimi" düzenlendi. Programda İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yeni polislerle bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı.

Polis Okulu'ndan mezun olarak Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan polis memurlarının katıldığı eğitimde, mesleğin taşıdığı sorumluluklar, etik değerler ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı ele alındı.

Eğitim programında konuşan İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, göreve başlayan polis memurlarını tebrik ederek, onları yetiştiren ailelerine teşekkür etti.

Polislik mesleğinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Elbir, "Türk Polis Teşkilatının bir ferdi olarak göreve başlamanızdan dolayı her birinizi gönülden kutluyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için üstleneceğiniz bu onurlu görevde vicdanınızı rehber edinerek, hukuktan, adaletten ve insan haklarından ödün vermeden görev yapacağınıza inanıyorum. Masumun umudu, suçlunun karşısında ise devletimizin kararlı yüzü olmak polislik mesleğinin en önemli sorumluluklarındandır. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için hep birlikte aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Program sonunda İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, göreve başlayan polis memurlarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek eğitim sürecinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kütahya, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisler için Oryantasyon Eğitimi - Son Dakika

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