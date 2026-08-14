Polisten Bayrağa Saygı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polisten Bayrağa Saygı

Polisten Bayrağa Saygı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da polis, moloz arasında bulduğu Türk bayrağını öperek başına koydu. Vatandaşlar takdir etti.

Hatay'da vatandaşlar tarafından sosyal medyada Türk bayrağının moloz yığını arasında kalarak zarar gördüğünün paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, bayrağı enkaz içerisinden aldılar. Bayrağı topladığı esnada öpüp, başına koyun polis memuruysa takdir topladı.

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir sitenin enkazı içerisinde Türk bayrağının zarar görmüş halde bulunduğunu vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüler üzerine Arsuz Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek bayrağı bulunduğu yerden adılar. Bayrağı topladığı esnada öpüp başına koyun polis memurunun o anlarıysa kameraya yansıdı. Takdir toplayan görüntüde bayrağı 3 kez öpüp, başına koyan polis memuru bayrağa olan saygısıyla dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Polis, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisten Bayrağa Saygı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Ay aracını 2027’nin ilk aylarında uzaya fırlatacak Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacak
Boğaz’da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı Boğaz'da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Bakan Gürlek’ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur
MSB’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Silah teslimi için çalışmalara başlandı MSB’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Silah teslimi için çalışmalara başlandı
Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk Tom Cruise’u geride bıraktı Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

09:57
Helal olsun sana Fark edince hemen aracından inip yanlarına gitti
Helal olsun sana! Fark edince hemen aracından inip yanlarına gitti
09:48
Takımlarımız yüz güldürüyor UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
09:17
“Bakan’ı tanıyoruz, davanızı çözeriz“ diyerek vurgun yapan çeteye eş zamanlı operasyon
"Bakan'ı tanıyoruz, davanızı çözeriz" diyerek vurgun yapan çeteye eş zamanlı operasyon
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 12:40:13. #7.13#
SON DAKİKA: Polisten Bayrağa Saygı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.