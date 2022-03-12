Polonya'da, Ukraynalı mültecilerin sayısı 1.6 milyona dayandı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Polonya'ya sığınan mülteci sayısı 1 milyon 596 bini geçti.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 17. gününde devam ederken, Ukrayna'dan komşu ülkelere mülteci akını da sürüyor. En çok mülteci alan komşu ülke Polonya'da Sınır Muhafız Teşkilatı (Straz Graniczna) bu sabah yaptığı açıklamada saldırıların başından bu yana 1 milyon 596 bini aşkın kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geldiğini duyurdu. Gelenlerin çoğunluğunu, 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden çıkışının yasak olması nedeniyle kadın, çocuk ve yaşlılar oluştururken, yalnızca başkent Varşova'ya gelen Ukraynalı sayısının 230 bini bulduğu bildirildi. Öte yandan Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, Ukraynalı mültecilerin hepsinin Avrupa Birliği (AB) topraklarında yasal olarak ikamet etmeye hakları olduğunu söyledi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Ukraynalı mültecilerin kabulü konusunda görüşmeler yaptığını bildiren Kaminski, şu ana kadar Almanya'ya giden mülteci sayısının ise 100 bine yaklaştığını duyurdu. - VARŞOVA