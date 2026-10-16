Polonyalı motosikletli turistler Sarıgöl'de Sultaniye üzümü için tezgahta mola verdi - Son Dakika
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Polonyalı motosikletli turistler Sarıgöl'de Sultaniye üzümü için tezgahta mola verdi

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Polonyalı motosikletli turistler Sarıgöl\'de Sultaniye üzümü için tezgahta mola verdi
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Manisa Sarıgöl'de Sarıgöl-Buldan karayolundaki Ahmet Uysal'ın tezgahı, İzmir'den Pamukkale'ye giden Polonyalı motosikletli turistleri ağırladı. Turistler bağdan kendi elleriyle kestikleri Sultaniye üzümlerini satın alırken Uysal, yabancı dil bilmediğini ancak öğreneceğini söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl-Buldan karayolu üzerinde bahçesinden toplattığı yerli ürünleri satışa sunan Ahmet Uysal'ın tezgahı, yoldan geçenlerin mola noktası oldu. İzmir'den Pamukkale'ye gitmekte olan Polonyalı motosikletli turistler de tezgahta mola vererek bağdan kendi elleriyle kestikleri Sultaniye üzümlerinden satın aldı.

Sarıgöl'ün doğal ürünlerini tanıtmak amacıyla satış yapan Ahmet Uysal'ın tezgahı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Polonyalı motosikletli turistler, üzüm bağından beğendikleri salkımları kendileri keserek küçük sepetlere doldurdu. Üzüm alışverişi sırasında keyifli anlar yaşayan turistler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tezgahında Sarıgöl'ün ünlü Sultaniye ve Crimson üzümlerinin yanı sıra taze ve salamura bağ yaprağı, kuru üzüm, pekmez ve üzüm pestili gibi doğal ürünleri de satışa sunduğunu belirten Ahmet Uysal, "Tezgahımda Sarıgöl'ün ünlü Sultaniye ve Crimson üzümleri ile taze ve salamura bağ yaprağı, kuru üzüm, pekmez, üzüm pestili gibi doğal yerli ürünler var. Her yerden gelenler var. Tek sıkıntım yabancı dil bilmemem ama öğreneceğim" dedi.

Polonyalı motosikletli turistler ise bağdan kendi elleriyle kestikleri üzümleri satın alarak yollarına devam etti. Turistler, hem üzüm seçmenin hem de doğal ürünleri yerinde almanın kendileri için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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