Kadirli'de POS Cihazlarındaki Şebeke Sorunu Esnafı Mağdur Ediyor

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restoran işleten esnaf Ercan Dertli, POS cihazlarındaki GSM şebeke sıkıntısının nakit ödeme imkanı olmayan müşterilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Dertli, "Mahallemizde şebeke sıkıntısı olduğu için pos cihazlarımızda aşırı derecede sıkıntı var. İnsanlar sürekli üstlerinde nakit bulundurmadıkları için kredi kartı ile ödeme yapmak istiyorlar. Şehrin tam göbeğinde hala şebeke sıkıntısı yaşıyoruz. İnsanlarda bugünlerde nakit verememe durumu çok arttı. İnsanlar sürekli kart taşıyor. Nakit yok, alım gücü yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cemal Paşa Mahallesi'nde restoran işleten esnaf Ercan Dertli, vatandaşların nakit sıkıntısı nedeniyle kredi kartıyla ödeme yapmak istediğini, ancak GSM şebeke sıkıntısı nedeniyle POS cihazlarından ödeme yapamadıklarını ifade etti.

"İNSANLAR SÜREKLİ KART TAŞIYOR"

Ercan Dertli, şunları söyledi:

"Ben Kadirli'de restoran işletmecisiyim. İş yerimizde nakit ve kredi kartı ile ödeme yapılıyor. Mahallemizde şebeke sıkıntısı olduğu için post cihazlarımızda aşırı derecede sıkıntı var. İnsanlar sürekli üstlerinde nakit bulundurmadıkları için kredi kartı ile ödeme yapmak istiyorlar. Hatta bir müşterim çekmeye çalıştı, 'Daha sonra versem olur mu' dedi çekemediği için. Ben de kabul ettim esnaf olduğum için. Şehrin tam göbeğinde hala şebeke sıkıntısı yaşıyoruz. İnsanlarda bugünlerde nakit verememe durumu çok arttı. İnsanlar sürekli kart taşıyor. Nakit yok, alım gücü yok. Keşke insanların nakit sıkıntısı olmasaydı da şebeke sıkıntısı yaşadığımızda nakit ödeyebilselerdi. Uzun zamandır biz bu sorunu yaşıyoruz. Şebekeden dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İnsanların nakit sıkıntısı yaşaması beni bir esnaf olarak üzüyor. Şebeke sorunumuzun bir an önce giderilmesini yetkili kişilerden arz ediyorum."