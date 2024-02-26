Posbıyık Gönüllüleri Seçim Ofisi\'nde Gençlerle Buluştu

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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Posbıyık Gönüllüleri Seçim Ofisi'nde gençlerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı ve CHP'nin Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ile birlikte ilçeli gençlerle buluşarak, talep ve şikayetleri dinledi. Kapalı Oda Grubu'nu da dinleyen Başkan Posbıyık, gençlere şöyle seslendi:

"CUMHURİYET HALK EVİ'Nİ GENİŞLETİYORUZ"

"Sevgili gençler; bir yanım sizsiniz, diğer yanım Ereğli halkı. Sahil boyunca gençlerin internete ulaşacağı ücretsiz Wİ-Fİ projesi şu anda başladı. İhaleyi yaptık, sahil boyunca kafeler dahil gençlerimiz, halkımız ücretsiz internete kavuştu. Gençler için yeni bir çalışma alanı hazırladık. Ders çalışabilecekleri, ücretsiz internet hizmeti olan, geç saate kadar açık sosyal bir kütüphane için yer hazırlandı ve şu anda projeleri yapılıyor. Orman Bakanlığı'na Kent Ormanı yapmak için başvurduk. İçerisinde piknik alanları, yürüyüş alanları, macera parkı ve 'selfie' parkı olan projemizi hayata geçireceğiz. Bunun için gayret ediyoruz. Cumhuriyet Halk Evleri yoğun ilgi gördü. Binlerce kadın orada çalışıyor, meslek öğreniyor. Dostluklar kurdular. Şimdi Cumhuriyet Halk Evi'ni genişletiyoruz. Oraya gençler için dijital medya kullanımı, piyano, gitar ve bağlama kursları açıyoruz.

"FESTİVALLER AYNEN DEVAM EDECEK"

Bisiklet yolunu biliyorsunuz yaptık. Ancak Kandilli'ye doğal gaz gidiyor, tabii ki çok hayırlı bir iş. Doğal gaz hattı nedeniyle bisiklet yolu bozuldu. Doğal gaz çalışması bittikten sonra Kandilli'ye kadar olan bisiklet yolunu dünya standartlarına göre yapacağız. Bisiklet yolunda paylaşım ve kiralama istasyonları kuracağız ve herkes bisiklete binebilecek ve öbür istasyonda bırakacak. Festivallere aynen devam. İlave olarak Jazz Festivali ve Gençlik Festivali yapacağız. Repçiler, metalciler gelecek geniş bir alanda gençlik festivali yapacağız. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Halk Kafe'de düzenlediğimiz etkinlikte görmüşsünüzdür, müzik eşliğinde yapay kar yağdırdık. Herkesin çok hoşuna gitti. Arkadaşlarla karar aldık, kar yağmazsa biz yapay kar yağdıracağız ve bir de Kar Festivali yapacağız."