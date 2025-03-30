Posof\'ta Açık Havada Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde protokol vatandaşlarla açık havada düzenlenen törende bayramlaştı.

Havanın güzel olmasından dolayı Atatürk anıtı meydanında Kaymakamlık ve Belediye tarafından kurulan masalar ve yapılan ikramlarla bayramlaşmaya gelenlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Belediye Başkanı Erdem Demirci, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar bayramlaşma törenine katıldı. - ARDAHAN