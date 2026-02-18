Posof\'ta özel eğitime anlamlı katkı

Posof Kaymakamlığı himayelerinde, İyiliğe Uçanlar Derneği tarafından Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu bünyesinde yaptırılan ve Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ile Türk hava şehitleri adına hazırlanan özel eğitim sınıflarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış programına İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Belediye Başkanı Erdem Demirci, Hakim Erdal Güven, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik, İlçe Emniyet Müdürü Arif Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar, Şehidin eşi Burcu Korkmaz ve oğlu Doruk Korkmaz ile kurum amirleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda özel eğitimin önemi vurgulanarak öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlayan İyiliğe Uçanlar Derneği'ne teşekkür edildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu tarafından, özel eğitim sınıflarının kazandırılmasına verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın kıymetli ailesine ve İyiliğe Uçanlar Derneği'ne plaket takdim edildi.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen özel eğitim sınıflarının ilçemizdeki özel gereksinimli öğrenciler için önemli bir kazanım olduğu ifade edildi. - ARDAHAN