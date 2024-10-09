Posof\'un Mevsimsel Güzellikleri

Yerel

Ardahan'ın Posof ilçesinde her mevsim bir başka güzellik sergileniyor. İlkbahar da başlayan güzellikler sonbahar da değişik renklerle daha da cazibeli oluyor.

İlkbahar ve yaz aylarında ki kar yeşiller arasına ayrı bir görsel şölen oluştururken yaz mevsiminin sonuna sonbahar ile birlikte doğada adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Eşsiz manzarayı izleyenler görsel şölen karşısında büyüleniyor. - ARDAHAN