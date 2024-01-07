 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ve Görsel Tasarım Uzmanı, Grafik Tasarım Sergisi'nde ödül kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ve Görsel Tasarım Uzmanı, Grafik Tasarım Sergisi'nde ödül kazandı

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Görsel Tasarım Uzmanı Elif Sarıgüzmen, tasarladıkları kitap ile Grafik Tasarımcılar Meslek Kurulu'nun düzenlediği 42. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması'nda 'Kitap Tasarımı Kategorisi En İyi Ödülü'nü kazandı.

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ve Görsel Tasarım Uzmanı, Grafik Tasarım Sergisi\'nde ödül kazandı
07.01.2024 - 10:48,
Abone Ol

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Görsel Tasarım Uzmanı Elif Sarıgüzmen, tasarladıkları kitap ile Grafik Tasarımcılar Meslek Kurulu'nun düzenlediği 42. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması'nda "Kitap Tasarımı Kategorisi En İyi Ödülü"nü kazandı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Görsel Tasarım Uzmanı Elif Sarıgüzmen, M+D Mimarlık Ofisi için tasarladıkları kitap projesi ile ödül kazandı. Altıntaş ve Sarıgüzmen, mimarlık ofisinin Ofisi'nin 35 yıllık kariyeri ve seçilmiş 35 projesini kapsayan, metinlerin ve söyleşilerin yer aldığı 864 sayfalık kitap tasarımı ile Grafik Tasarımcılar Meslek Kurulu'nun düzenlediği 42. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması'nda "Kitap Tasarımı Kategorisi En İyi Ödülü"ne layık görüldü. İki yıl süren bir sürecin sonunda ortaya çıkan kitabın fiziksel yapısı ve iç tasarımı da ofisin mimari yaklaşımlarından referansla tasarlandı.

Üç ödül daha

Öte yandan, Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş'ın 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu için tasarladığı "Design, Populism and Politics" adlı sempozyumun afişi de aynı yarışmada hem Afiş Kategorisi'nde hem de Tipografi Kategorisi'nde Başarı Ödülü aldı. Elif Sarıgüzmen ise Meav Yayıncılık'ın yürütücülüğünde olan "Flamingo Rüyası ve Şanu" adlı kitaplar için yaptığı kapak tasarımı ve 16 vinyet çizimi ile En İyi İllüstrasyon Ödülü'nü kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Umut, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ve Görsel Tasarım Uzmanı, Grafik Tasarım Sergisi'nde ödül kazandı - Son Dakika


10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29
İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03
İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

Son Dakika
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05 Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 11:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ve Görsel Tasarım Uzmanı, Grafik Tasarım Sergisi'nde ödül kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement