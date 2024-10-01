Prof. Dr. Aydemir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı oldu

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Prof.Dr. Bünyamin Aydemir Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı olarak atandı. Bu atamayla, 32 yıllık geçmişi olan ve şimdiye kadar binlerce mezun vermiş olan Güzel Sanatlar Fakültesi ilk kez kendisinden mezun olan öğrencisi tarafından yönetilecek.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Bünyamin Aydemir atandı. Bir ilkin gerçekleştiği atamada, Prof. Dr. Aydemir fakültenin 32 yıllık geçmişinde ve binlerce mezun arasından ilk kez mezun olduğu fakültesine dekan olan kişi oldu.

Başka bir ilk daha

Şimdiye değin eğitimlerini farklı fakültelerde yapmış olan 9 dekan tarafından yönetilen Güzel Sanatlar Fakültesinde ilk kez kendi mezun öğrencisi tarafından yönetilecek olmanın heyecanı yaşanırken, Dekan Prof.Dr. Bünyamin Aydemir, benzer bir ilki 6 ay önce Sahne Sanatları Bölümü Başkanlığına atandığında da yaşadığını aktardı. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünde de kendi bölümünden mezun olan ilk Bölüm Başkanı olmanın gururunu yaşadığını belirten Prof.Dr. Aydemir, "Bu ilkleri bana layık gören, bunları bana nasip eden Rabbime hamdolsun" dedi.

Bilimsel, sanatsal ve kültürel alanlarda adından söz ettiriyor

Sanatsal ve bilimsel alanlarda önemli çalışmaları olan, alanıyla ilgili çok çeşitli ulusal ve uluslararası eserler kaleme alıp çok sayıda sanatsal üretimlerde bulunan Dekan Prof.Dr. Bünyamin Aydemir, özellikle oyun ve senaryo yazarlığı ile sahne sanatlarındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Sadece üniversite camiasında değil sosyal ve kültür ortamlarda da adından sıkça söz ettiren Dekan Prof.Dr. Bünyamin Aydemir, bilim ve sanat alanlarının yanı sıra Erzurum şehir belleği, kültürü ve tarihi üzerine de birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştiriyor

Fakülte'de yüzler gülüyor

Bu arada Aydemir'in Dekan olması Güzel Sanatlar Fakültesinde büyük memnuniyetle karşılandı. Fakülte içinde çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan ve herkes tarafından sevilen Prof. Dr. Aydemir hakkında görüşlerini dile getiren Fakülte çalışanları, "Bu atama ile fakültemizde kısa zamanda huzur iklimi sağlanacak ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşacaktır. Sayın Aydemir hocamıza yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Ayrıca Rektörümüz Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na da yaptığı bu atamadan dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz" dediler.

Prof.Dr. Bünyamin Aydemir/ kısa özgeçmiş

Erzurum'da doğdu. Lisansını Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalında tamamladı. Yüksek Lisansını, "Absurd Tiyatro ve Türk Tiyatrosunda Absurd Eğilimler" teziyle Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Doktorasını ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat dalında, "Dramatik Dil ve Türk Tiyatrosu Model Oyunlarında Yansıması" başlıklı teziyle yaptı.

Alana ilişkin, "Sanatta Dirijizm/ Devrimden Telkine Halkevleri - İnkılap Oyunları", "Dilin Dramatiği - Tiyatroda Sözlü Örgü" ve "Geçmişten Günümüze Erzurum'da Tiyatro" ile "Türk Tiyatrosunda İstanbul" adlı kitaplar yayımlarken, kaleme aldığı "Caniler ve Ötekiler" ve "Filistin Battaniyesi" adlı tiyatro oyunları ile "Direnişten Dirilişe 15 Temmuz" isimli opera oyununu da yine kitap olarak okuyucularla buluşturdu.

Uzun yıllar gazetecilik yapıp aynı zamanda çok çeşitli gazetelerde kültür, sanat ve tiyatro üzerine yazılar yazarken Milliyet Sanat, Tiyatro, Sahne ve Yeni Tiyatro gibi birçok dergide de oyun eleştirileri ve tiyatro sanatı üzerine yazılar kaleme aldı.

Çok sayıda büyük ve kısa oyun yönetmenliği de yapan Aydemir yine bir çok oyunda da dramaturgluk ve oyun metni danışmanlığı gibi görevler gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra uzun yıllardır çeşitli üniversitelerde oyun ve senaryo yazarlığı, oyun/ metin çözümlemeleri, tiyatro kuramları, dil ve estetik alanlarında lisans ve lisans üstü dersler de veren Aydemir, çok sayıda lisansüstü tez danışmanlığı da yaptı.

Ulusal ve uluslararası panel, sempozyum ve çalıştaylarda alanıyla ilgili önemli bildileriler sunup çok çeşitli konferanslar veren Prof.Dr. Aydemir alanıyla ilgili çok sayıda workshoplar (atölye çalışmaları) da gerçekleştirdi. Çok sayıda seçkin uluslararası bilimsel dergilerde makaleler yayımlayan Prof.Dr. Aydemir, ulusal çapta etkili bilimsel dergilerde de alanıyla ilgili önemli makaleler kaleme aldı.

Çok çeşitli sosyal-bilimsel projelerde de proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanı gibi görevler yapan Aydemir, halen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Bölüm Başkanlığı başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi Yayınevi'nin Koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanlığı görevlerini de yapmakta olup Uluslararası Sanat Platformu (USAP) Derneği'nin de başkanlığını yürütmektedir.

Aydemir İngilizce bilmekte olup evli ve 4 çocuk sahibidir. - ERZURUM