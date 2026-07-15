Prof. Dr. Aysun Bay\'dan 15 Temmuz Mesajı: \'Demokrasi Destanı\'

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ile Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Aysun Bay, yayımladığı mesajda, 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği sergilediğini ifade etti. Bay, "15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktığı şanlı bir demokrasi destanıdır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu mücadele, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin asla sarsılamayacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

SATKOF ve USTKON olarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Bay, sağlık turizmi, sanayi, ticaret, yatırım ve uluslararası iş birlikleri alanlarında yürüttükleri çalışmalarla Türkiye Yüzyılı vizyonuna destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Bay, devletin bekasının, güçlü kurumların ve toplumsal dayanışmanın Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade etti. Mesajını dua ile tamamlayan Bay, "Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü tehditten muhafaza eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA