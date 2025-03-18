Prof. Dr. Çağlayan: "Aziz ecdadımız, 250 bin şehit ve gazisiyle Çanakkale\'yi geçilmez kıldı"

Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, "Batı, Türklere karşı son Haçlı Seferi'ni 1. Dünya Savaşı'nda gerçekleştirmiş ve en büyük mücadelesini Çanakkale'de vermiştir. Ancak aziz ecdadımız, 250 bin şehit ve gazisiyle Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı anısına "Türk ve Dünya Tarihi Açısından Çanakkale Zaferi" adlı konferans ile "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" konseri gerçekleştirdi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (AKM), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen konferansta, Çanakkale Savaşları'nın tarihi önemi ve Türk milletinin kahramanlık destanı vurgulandı. Düzenlenen etkinliklerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Doğu-Batı mücadelesine dikkat çekerek, Batı'nın tarih boyunca Türkleri rakip olarak gördüğünü belirtti. Prof. Dr. Çağlayan, "Batı, Türklere karşı son Haçlı Seferi'ni 1. Dünya Savaşı'nda gerçekleştirmiş ve en büyük mücadelesini Çanakkale'de vermiştir. Ancak aziz ecdadımız, 250 bin şehit ve gazisiyle Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Önder Duman, 'Türk ve Dünya Tarihi Açısından Çanakkale Zaferi' adlı konferansta, Çanakkale Savaşları'nın aşamalarını ve sonuçlarını ele aldı. Savaşın, Osmanlı Devleti'ni doğrudan hedef alan en önemli çarpışmalardan biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Duman, "İtilaf Devletleri önce denizden, ardından karadan Çanakkale'yi geçmeye çalışmış, ancak Türk savunmasının direnci sayesinde bu girişimleri başarısız olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, burada gösterdiği askeri deha ile 'Anafartalar Kahramanı' olarak tanınmıştır" ifadelerini kullandı.

Anma programının ikinci bölümünde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Topluluğu ile OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu tarafından '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' konseri gerçekleştirildi, Öğretim Görevlisi Oğuz Yılmaz ve ekibi, 'Mızıka Çalındı', 'Eledim Eledim', 'Çanakkale İçinde' ve 'Hey Onbeşli Onbeşli' eserlerini seslendirdi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Kesgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldığı program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - SAMSUN