Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret - Son Dakika
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Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret

03.03.2022 09:07
Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan ve ekibi, Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne ziyarette bulundu. BALKANTÜRKSİAD kurucu üyelerinden Prof. Dr. Emin Balkan ve ekibi, Balkan camiasının sorunları ile bu sorunlara yönelik projeler ve hedefler üzerine BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve ekibi ile istişarede bulunduklarını belirtti. Prof. Dr. Emin Balkan, "Her zaman BAL-GÖÇ' ün yanında olacaklarını dile getiren BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve ekibine gösterdikleri misafirperverlik ve samimiyetleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret
Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret

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Fatih, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret - Son Dakika
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