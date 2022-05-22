Prof. Dr. Ersan Şen İzmit Belediyesi'ni Örnek Gösterdi: "Kendisini Tanıyor Muyum? Hayır. Nelerini Takip Ediyorum? Hizmetlerini" - Son Dakika
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Prof. Dr. Ersan Şen İzmit Belediyesi'ni Örnek Gösterdi: "Kendisini Tanıyor Muyum? Hayır. Nelerini Takip Ediyorum? Hizmetlerini"

22.05.2022 13:57
Prof. Dr. Ersan Şen İzmit Belediyesi'ni Örnek Gösterdi: "Kendisini Tanıyor Muyum? Hayır. Nelerini Takip Ediyorum? Hizmetlerini"

Seçimlerde belediye çalışmalarının etkilerini anlatan Prof. Dr. Ersan Şen, İzmit Belediyesi için, “Size birisinden bahsedeceğim; Fatma Kaplan Hürriyet. Kim bu? İzmit Belediye Başkanı. Kendisini tanıyor muyum? Hayır. Nelerini takip ediyorum? Hizmetlerini. Gidin, halkçı belediyeciliğin nasıl yapıldığını kendiniz görün” dedi.

Seçimlerde belediye çalışmalarının etkilerini anlatan Prof. Dr. Ersan Şen, İzmit Belediyesi için, "Size birisinden bahsedeceğim; Fatma Kaplan Hürriyet. Kim bu? İzmit Belediye Başkanı. Kendisini tanıyor muyum? Hayır. Nelerini takip ediyorum? Hizmetlerini. Gidin, halkçı belediyeciliğin nasıl yapıldığını kendiniz görün" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir TV kanalında yayınlanan programda gündeme geldi. Başkan Hürriyet'in sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışını layıkıyla hayata geçirdiğini ifade eden Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli programda, "Size birisinden bahsedeceğim; Fatma Kaplan Hürriyet. Kim bu? İzmit Belediye Başkanı. Kendisini tanıyor muyum? Hayır. Nelerini takip ediyorum? Hizmetlerini. Gidin, halkçı belediyeciliğin nasıl yapıldığını kendiniz görün. Belediyecilik yapmak isteyenlere söylüyorum, gidin bu işin nasıl yapıldığına bakın" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Ersan Şen İzmit Belediyesi'ni Örnek Gösterdi: 'Kendisini Tanıyor Muyum? Hayır. Nelerini Takip Ediyorum? Hizmetlerini' - Son Dakika


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