Prof. Dr. Fatma Aydın\'a Yeni Görevinde Başarı Dilekleri

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile OMÜ Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fatma Aydın, protokol ziyaretine Samsun Valisi Orhan Tavlı ile başladı. Rektör Prof. Dr. Aydın, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı da makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerin ardından Vali Tavlı, Garnizon Komutanı Ala, Başkan Doğan ve Başsavcı Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'a başarılar dileyerek, rektörlük görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör Aydın da ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunarak, şükranlarını iletti.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın ziyaretleri, hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından son buldu. - SAMSUN