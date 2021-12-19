Prof. Dr. İbrahim Öztek: "Avrupa Birliği ve NATO'nun gözü Güney Kafkasya'da" - Son Dakika

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, "AB ve NATO'nun, kendi çıkarları dışında kimseye destek olması mümkün değildir. ABD, NATO ismi altında Karadeniz'in sularını bulandırmaya çalışmakta, Yunanistan'da sınırlarımıza yakın yığınakları ile de NATO üyesi Türkiye'ye karşı samimiyetsizce davranmaktadır. Gürcistan'dan kapacağı bir liman ile de Güney Kafkasya'ya adım atma, hatta Hazar petrollerine nasıl ulaşırım sevdasındadır. Sayın Aliyev'in ve milli hassasiyete sahip yöneticilerimizin dünya görüşü ve uluslararası politikası, Azerbaycan'ın ve bölgenin haklarını ziyadesi ile korumaya ve hakkını kimseye yedirtmemeye muktedirdir" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) - Doğu Ortaklığı Zirvesi nedeniyle AB Konsey Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile görüştü. Avrupa Birliği'nin doğu politikası, bir yerde Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine yöneliktir. Bu ülkeler, Belarus, Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dır. Yaklaşık 13 yıldır süren bu görüşmelerde amaç, bu ülkelere AB olarak destek olmaktır. Bu desteğin ne olacağına bakacak olursak, doğrudan Rusya ile Avrupa arasında yeni bir alan oluşturma gayretidir. Avrupa, Rusya'ya karşı birçok yönde kendisini garantiye alma çabası içindedir. Hem AB Konsey Başkanı, hem de NATO Genel Sekreterinin gayretleri, adı geçen ülkeleri gelecekte Avrupa'ya kazandırmak olduğu gibi aynı zamanda NATO şemsiyesini de bu ülkelerin üzerine gererek, önemli bir jeopolitik ve stratejik kazanım elde etmeyi hedeflemektedir. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ile yapılan görüşmeler Karabağ zaferi sonrası iki devletin birbirine karşı durumlarını biraz yumuşatmaya ve Güney Kafkasya'da barışın bir an evvel gerçekleşmesine yönelik olabilir. Fakat düşünce ve eylemlerini Ermenistan'dan yana kullanacakları şüphesizdir" ifadelerini kullandı.

Öztek, şöyle devam etti:

"Her iki ülke arasındaki savaş, Rusya'nın arabuluculuğu ile sonuçlanmıştır. AB ve NATO da bu durumdan pay çıkarma ve şirin gözükme gayreti içinde olacaklardır. Paşinyan yönetimindeki Ermenistan'ın batı ve Soros yanlı tutumu Rusya'yı ileri derecede rahatsız etmiş ve Karabağ savaşında da ortaya koymuştur. Gürcistan'ın ise başına gelenler ortadadır. AB ve NATO'nun, kendi çıkarları dışında kimseye destek olması mümkün değildir. ABD, NATO ismi altında Karadeniz'in sularını bulandırmaya çalışmakta, Yunanistan'da sınırlarımıza yakın yığınakları ile de NATO üyesi Türkiye'ye karşı samimiyetsizce davranmaktadır. Gürcistan'dan kapacağı bir liman ile de Güney Kafkasya'ya adım atma, hatta Hazar petrollerine nasıl ulaşırım sevdasındadır. Sayın Aliyev'in ve milli hassasiyete sahip yöneticilerimizin dünya görüşü ve uluslararası politikası, Azerbaycan'ın ve bölgenin haklarını ziyadesi ile korumaya ve hakkını kimseye yedirtmemeye muktedirdir." - İSTANBUL