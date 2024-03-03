Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalya\'da AntTalks Etkinliğinde Konuştu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "İlham Veren Hayatlar" başlığıyla düzenlediği AntTalks etkinliği çerçevesinde Tarihçi ve Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluştu. Ortaylı, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, mesleğinde belli bir başarıya ulaşmış kişilerin, paylaşmaya değer fikir, yaşam ve deneyimlerini, başta gençler olmak üzere paylaşmak için geçtiğimiz yıl başlattığı AntTalks söyleşileri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği AntTalks söyleşileri çerçevesinde, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı AKM Aspendos Salonu'nda, Antalyalılarla buluştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşisinde "Yerel Yönetimler, Türklerin çalışkanlığı, köyden şehre göçler, köylünün desteklenmesi, üniversite sayılarının fazla olması" gibi konulara değindi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya'nın bir kültürel merkez olduğunu söyledi. Antalya'nın topraklarının da çok verimli olduğunu, havanın ve iklim şartlarının tarıma çok elverişli olduğunu ifade eden Ortaylı, çiftçilerin üretim yapmaya devam etmesi ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İlber Ortaylı, "Her ülkenin kendi milli iktisadi bünyesi ve otonom yapısı olmalı. Milli iktisadi bünyenin en önemli unsurlarından biri de tarım. Antalya bu konuda önemli bir şehir. Ama ne yazık ki köylerden şehre göçler çok fazla arttı. Türkiye'deki köylüler, köylülükten uzaklaştı. Kaçınılmaz olan oldu. Bu ülkenin toprakları çok verimli, bunu kullanmalıyız. Zirai metotlar ıslah edilip, iyi zirai planlamalar yapılmalı. Çiftçinin korunması ve sübvanse edilmesi lazım. İşçi sınıfını sefaletten kurtarırsanız, hem alıcı kitlesi artar hem de halk rahatlar" diye konuştu.

Köylülere mesleki eğitim

Köylerden şehre göçün çok arttığının sık sık altını çizen Prof. Dr. Ortaylı, bunun önün geçilmediği takdirde köylerde insanların kalmayacağını, sonrasında kalabalıklaşan şehirlerde, doğa kirlenmelerinin artacağını ve oraların da yaşanamayacak hale geleceğini ve İstanbul'daki milyonların ilk kaçış alternatiflerinden birinin de Antalya olacağını söyledi.

Köylülere eğitim vermenin önemine de değinen Ortaylı, "Köylüye, doktorluk, veterinerlik, öğretmenlik gibi eğitimleri de verip, köyde kalmalarının ve köyde yaşayan insanlara gerekli hizmeti vermelerinin sağlanması lazım. Köylüyü sadece çiftçilik, hayvancılık kalıbından çıkarmalıyız. Köylü kendi kendine yetebilmeli" dedi.

"Sosyal devrim şart"

Gelecekte bazı belediyelerin bünye değişikliğine gitmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, şunları ifade etti:

"Gelecekte belediyeler, işçi, hayvancı, çiftçi yetiştiren merkezler açmalıdır. Ayrıca bazı yetkilerin de merkezi devletten alınıp, belediyelere verilmesi gerekir. Türkiye, şehir devrimini, yani gerekli sosyal teknik devrimi başaramazsa çok sorun yaşar. Ülkeden kaçarım diyen de hiç düşünmesin, bu kadar çok insanı kimse almaz. Ayrıca Türkler çok çalışkan olduğu için, böylesine potansiyel işgücü rakibini de işlerini kaybetmemek için istemezler".

Söyleşinin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya çiçek ve plaket takdim etti. - ANTALYA