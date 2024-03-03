Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalya\'da AntTalks Etkinliğinde Konuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "İlham Veren Hayatlar" başlığıyla düzenlediği AntTalks etkinliği çerçevesinde Tarihçi ve Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluştu. Ortaylı, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği" konulu söyleşi gerçekleştirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, mesleğinde belli bir başarıya ulaşmış kişilerin, paylaşmaya değer fikir, yaşam ve deneyimlerini, başta gençler olmak üzere paylaşmak için geçtiğimiz yıl başlattığı AntTalks söyleşileri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği AntTalks söyleşileri çerçevesinde, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı AKM Aspendos Salonu'nda, Antalyalılarla buluştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşisinde "Yerel Yönetimler, Türklerin çalışkanlığı, köyden şehre göçler, köylünün desteklenmesi, üniversite sayılarının fazla olması" gibi konulara değindi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya'nın bir kültürel merkez olduğunu söyledi. Antalya'nın topraklarının da çok verimli olduğunu, havanın ve iklim şartlarının tarıma çok elverişli olduğunu ifade eden Ortaylı, çiftçilerin üretim yapmaya devam etmesi ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
İlber Ortaylı, "Her ülkenin kendi milli iktisadi bünyesi ve otonom yapısı olmalı. Milli iktisadi bünyenin en önemli unsurlarından biri de tarım. Antalya bu konuda önemli bir şehir. Ama ne yazık ki köylerden şehre göçler çok fazla arttı. Türkiye'deki köylüler, köylülükten uzaklaştı. Kaçınılmaz olan oldu. Bu ülkenin toprakları çok verimli, bunu kullanmalıyız. Zirai metotlar ıslah edilip, iyi zirai planlamalar yapılmalı. Çiftçinin korunması ve sübvanse edilmesi lazım. İşçi sınıfını sefaletten kurtarırsanız, hem alıcı kitlesi artar hem de halk rahatlar" diye konuştu.
Köylülere mesleki eğitim
Köylerden şehre göçün çok arttığının sık sık altını çizen Prof. Dr. Ortaylı, bunun önün geçilmediği takdirde köylerde insanların kalmayacağını, sonrasında kalabalıklaşan şehirlerde, doğa kirlenmelerinin artacağını ve oraların da yaşanamayacak hale geleceğini ve İstanbul'daki milyonların ilk kaçış alternatiflerinden birinin de Antalya olacağını söyledi.
Köylülere eğitim vermenin önemine de değinen Ortaylı, "Köylüye, doktorluk, veterinerlik, öğretmenlik gibi eğitimleri de verip, köyde kalmalarının ve köyde yaşayan insanlara gerekli hizmeti vermelerinin sağlanması lazım. Köylüyü sadece çiftçilik, hayvancılık kalıbından çıkarmalıyız. Köylü kendi kendine yetebilmeli" dedi.
"Sosyal devrim şart"
Gelecekte bazı belediyelerin bünye değişikliğine gitmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, şunları ifade etti:
"Gelecekte belediyeler, işçi, hayvancı, çiftçi yetiştiren merkezler açmalıdır. Ayrıca bazı yetkilerin de merkezi devletten alınıp, belediyelere verilmesi gerekir. Türkiye, şehir devrimini, yani gerekli sosyal teknik devrimi başaramazsa çok sorun yaşar. Ülkeden kaçarım diyen de hiç düşünmesin, bu kadar çok insanı kimse almaz. Ayrıca Türkler çok çalışkan olduğu için, böylesine potansiyel işgücü rakibini de işlerini kaybetmemek için istemezler".
Söyleşinin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya çiçek ve plaket takdim etti. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalya'da AntTalks Etkinliğinde Konuştu - Son Dakika
AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı Fevzi Ok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hamitli ve Gebeler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ok, seçilmesi halinde mahalle muhtarlarından en önemli üç talep, istek ve önerileri alarak çalışmalara başlayacaklarını ve ilçenin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 7 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçesi, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de 150 bin konutun depreme dayanıklı olmadığını ve 45 bine yakın vatandaşın muhtemel bir depremde hayatını kaybetme riski taşıdığını belirtti. Hatipoğlu, kentsel dönüşüm gerektiğini vurgulayarak, rakibinin de bu durumu kabul ettiğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye'deki adaylık başvuruları, belgelerin geç verilmesi nedeniyle reddedildi. İl Başkanı görevden alındı.
Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'ni etkin ve üretken bir yönetimle buluşturmayı hedefleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ocak, Alaplı'nın ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olan, vatandaşın memnuniyetini öncelikli tutan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'e yaptığı ziyarette Türkiye'nin yüzyılı sadece bugünümüzü değil, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yarınını inşa etme anlamına geldiğini belirtti. Yumaklı, ayrıca yerel yönetimlerin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.
Amazon Web Services (AWS), Türkiye'deki ilk Amazon CloudFront Edge Location'ın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Edge Location, AWS servisleri için destek sağlayarak Türkiye'deki müşterilere daha hızlı ve güvenli bir bağlantı imkanı sunuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin AWS küresel ağına bağlanmasını ve daha yüksek performanslı bulut bilişim hizmetlerine erişimini sağlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü, İzmir'in sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla 4 yıl süre ile uzatıldı. Protokol kapsamında sosyal girişimcilerin desteklenmesi, dinamik ağlar kurulması ve İzmir'in sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.
Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen '5. Acı Ot Festivali', 9 ve 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Festivalde yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginlikler sunulacak. Ayrıca ünlü şeflerin atölye çalışmaları ve konserler de yer alacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın hem bugünümüzün hem de gelecek nesillerin yarınını inşa etme konusunda önemli olduğunu belirtti. Yumaklı, yerel yönetimlerin de bu inşanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 ton hacimli süt tankı tahsis etti. Bu destekle yerel ekonomi güçlenirken, bin 800 hane de sütten faydalanabilecek.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Millet Bahçesi projesini duyurarak, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacaklarını belirtti. Proje, doğayla iç içe keyifli vakit geçirilebilecek bir alan olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?