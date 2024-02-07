Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e Teşekkür Ziyareti

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer\'e Teşekkür Ziyareti

Prof. Dr. Durmuş Günay, İhsan Fazlıoğlu Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Dr. Deniz Duralı ve Dr. Mehmet Sabri Genç, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Ziyarette, Teoman Duralı'nın doğum yıl dönümüne katkı sunulan panel ve sergi için teşekkür edildi.

07.02.2024 20:35
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Prof. Dr. Durmuş Günay, İhsan Fazlıoğlu Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Dr. Deniz Duralı ve Dr. Mehmet Sabri Genç, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Filozof Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ'de düzenlenen 'Bir Şair, Bir Seyyah, Bir Kaşif, Bir Filozof Teoman Duralı Paneli' ve 'Bir Filozofun Dünya Nöbeti Teoman Duralı Sergisi'ne katkı sunmak amacıyla üniversiteye gelen Prof. Dr. Durmuş Günay, İhsan Fazlıoğlu Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Dr. Deniz Duralı ve Dr. Mehmet Sabri Genç Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet ederek, Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen panel ve sergiye vermiş oldukları değerli katkılardan dolayı teşekkür etti.

Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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