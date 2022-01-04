Üye Girişi
Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı

04.01.2022 13:53
Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (AD) Başkanı Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (AD) Başkanı Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı.

Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı için düzenlenen veda törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Cem Algın, Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ile birlikte akademik ve sağlık personelleri katıldı.

KSBÜ çalışanları, Kevser Töre Onbaşı'nı tebrik ederek, emeklilik hayatında mutluluk ve huzur dilediler. - KÜTAHYA

Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı

YORUMLAR
500

Vural Kavuncu, Tıp Fakültesi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı - Son Dakika


Zincir marketten pes dedirten indirim! 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Zincir marketten pes dedirten indirim! 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:21
Pervin Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, sizi tarihin çöplüğüne gönderecek Pervin Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, sizi tarihin çöplüğüne gönderecek         
14:02
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım         
12:58
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap         
11:24
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43

Son Dakika Haberleri
14:07 Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor
14:01 Pervin Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, sizi tarihin çöplüğüne gönderecek
13:59 Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!
13:58 ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen genç, 3 dolar için hayatını kaybetti! O anlar kamerada
13:52 Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi
13:51 Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor
13:17 Sahaya çıkacak futbolcu kalmadı! Beşiktaş'a korona bombası düştü
13:16 Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler
13:15 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'den haber var! Babasından hamburger ve oyuncak istemiş
13:06 2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 14:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement