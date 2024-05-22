Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencisi Fatih Kara öykü yarışmasında Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencisi Fatih Kara öykü yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencisi Fatih Kara öykü yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Balıkesir il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge Birimi tarafından düzenlenen Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Hasan Basri Çantay Öykü Yazma yarışmasında Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencisi Fatih Kara birinci oldu. Ödülünü Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun elinden alan Kara'nın başarısını paylaşan okul yönetimi, danışmanlık yapan müdür yardımcısı Serkan Aktürk'e teşekkür etti.

22.05.2024 13:30
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Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencisi Fatih Kara öykü yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Balıkesir il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge Birimi koordinesinde düzenlenen "Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Hasan Basri Çantay Öykü Yazma yarışmasında Türkiye birincisi olan Fatih Kara ödülünü Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun elinden aldı.

Öğrencisinin elde ettiği başarıyı paylaşan okul yönetimi, öğrencilerini tebrik ederken danışmanlık yapan müdür yardımcısı Serkan Aktürk'e teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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