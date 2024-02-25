Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan\'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için vefatının 13. yılında Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının kabri başında yaptığı konuşmada, merhum babasının hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren biri olduğunu belirtti.

25.02.2024 18:21  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında Zeytinburnu'ndaki kabri başında anıldı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için vefatının 13. yılında Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının kabri başında yaptığı konuşmada, merhum babasının hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren biri olduğunu belirtti. Fatih Erbakan, "Cenab-ı Hakk inşallah Erbakan hocamızla bizleri cennetinde buluştursun. Hayattayken de kendisine layık dava erleri, lalık evlatlar olmayı inşallah bizlere nasip etsin. Onun yürüdüğü yolda, onun çizmiş olduğu istikamette yürümeyi bizlere de Cenab-ı Allah nasip etsin. Tabii Erbakan hocamıza Allah gani gani rahmet eylesin, hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren bir kimseydi. Hidayet konusunda şuurlu bir Müslümandı. Bu konuda nasıl bir örnek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Burada yaptığımız dualar inşallah Erbakan hocamızın ruhuna ulaşsın" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Fatih Erbakan, Refah Partisi, Merkezefendi, Ölüm, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 19:57:23. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement