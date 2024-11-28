Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan Aile Akademisi'ne Destek - Son Dakika
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan Aile Akademisi'ne Destek

Prof. Dr. Nevzat Tarhan\'dan Aile Akademisi\'ne Destek

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gaziantep'te açılan Aile Akademisi'nin intihar konusundaki öncü rolünü vurguladı. Merkez, parçalanmış aile yapıları ile mücadele ederek intihara eğilimli bireylere yönelik çalışmalar yapıyor.

28.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hizmet veren Aile Akademisi'nin küresel bir salgın haline gelen intihara karşı Türkiye'de öncü bir proje olduğu belirterek, akademinin dünya literatürüne geçebileceğini söyledi.

Bir dizi programlar için Gaziantep'e gelen Prof. Dr. Tarhan, Türkiye'de bir ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 12 Aralık 2023 tarihinde açılışı yapılan Aile Akademisi'ni ziyaret etti, merkezin çalışmalarını yakından takip etti.

"Merkezdeki intihara meyilli bireyler için değerli çalışmalar gerçekleştirebilir"

Projenin mevcut duruma hakkında bilgi alan Tarhan, İntihar vakalarının altında yatan sebepler arasında parçalanmış aile yapısının önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Akademi, parçalanmış aileler üzerine çalışan bir merkez. Dolayısıyla intiharla ilgili önemli bir ayağı oluşturuyor. Burada görev yapan 22 klinik psikolog, intihara meyilli bireyler için çok değerli çalışmalar gerçekleştirebilir" dedi.

Akademide sürdürülebilirlik esas alınıyor

Aile Akademisi'nin, bireylerin psikolojik rahatsızlıklarına yönelik değerlendirme, danışmanlık ve hukuki destek sağlayan bir işletme modeli olduğunu belirten Tarhan, "Merkezin çeşitli fonksiyonları var. Biri, kişinin psikolojik rahatsızlıkları üzerine değerlendirme yapması. Ardından bireye uygun danışmanlık ve gerektiğinde hukuki destek sunuluyor. Bu süreçte ciddi bir ekip çalışması yapılıyor ve sürdürülebilirlik esas alınıyor. Bu projede bu başarı sağlanmış" ifadelerini kullandı.

"Aile Akademisi, sosyal belediyeciliğin başarılı bir örneği"

Tarhan, Aile Akademisi'nin sosyal belediyeciliğin başarılı bir örneği olduğunu aktararak, "Bu belediyecilik anlayışında bireysel faydadan çok toplumsal fayda gözetiliyor. Bu proje de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri" diye konuştu.

"Akademinin işletme modeli olarak tüm Türkiye'de devreye alınması gerekiyor"

Tarhan, artık taşa ve toprağa değil insana yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Gelecek kuşakları düşünerek yatırımların yapılması gerekiyor. Aile Akademisi'nin işletme modeli olarak tüm Türkiye'de devreye alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan Aile Akademisi'ne Destek - Son Dakika

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