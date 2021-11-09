Prof. Dr. Ölçücü Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nda ADÜ'yü temsil edecek - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Ankara'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na katılırken, Ölçücü federasyonda ADÜ'yü temsil edecek.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, kurulda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu ve altında yer alan kurullarda görev alarak ADÜ'yü temsil edecek olmanın memnuniyetini yaşadığını ifade etti. 153 delegenin oy kullandığı genel kurulda geçerli oyların tamamını alan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Günay, federasyon başkanı seçildi. - AYDIN