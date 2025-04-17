Prof. Dr. Uygun, gönüllü doktor olarak 65 gün görev yaptığı Gazze'de yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Yerel

Prof. Dr. Uygun, gönüllü doktor olarak 65 gün görev yaptığı Gazze'de yaşadıklarını anlattı

Prof. Dr. Uygun, gönüllü doktor olarak 65 gün görev yaptığı Gazze\'de yaşadıklarını anlattı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi "Gazze'de bir mutluluk hikayesi" başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

17.04.2025 10:07
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi " Gazze'de bir mutluluk hikayesi" başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansa katılan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, gönüllü doktor olarak 65 gün görev yaptığı Gazze'de yaşadıklarını anlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, Gazze'de yaşanan insani dramı ve direnişin umut veren yönlerini ele alan "Gazze'de bir mutluluk hikayesi" konulu konferans gerçekleştirildi. Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü Salonu'ndaki etkinliğe Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın yanı sıra akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Konferansa Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve İman Uygun konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Prof. Dr. İbrahim Uygun, gönüllü doktor olarak 65 gün görev yaptığı Gazze'de yaşadıklarını anlattı. Uygun, savaş şartlarında çocukların tedavisiyle ilgilendiğini ve aynı hastanede çalışan Filistinli bir hemşireyle evlendikten sonra bölgeden ayrılmakta yaşadığı zorlukları anlattı. Uygun'un çabaları sonucu eşiyle birlikte Türkiye'ye dönüş süreci Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla sağlandı. Uygun konuşmasında, "Gazzeli insanlar için yaşamakla şehit olmak arasında fark yok. Onlar ölümden korkmuyor. Çocukların yaşama sevinci, kadınların direnci hayranlık uyandırıcı. Tüm imkansızlıklara rağmen, hayata sarılmaktan vazgeçmiyorlar" dedi. Uygun'un eşi İman Uygun da, Türk halkına destekleri sebebiyle teşekkür etti ve bir gün mutlaka doğup büyüdüğü topraklara tekrar döneceğini ifade etti.

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ise Filistin meselesine tarihi bir perspektiften yaklaşarak, İsrail'in geleceğine dair öngörülerini ve ümmetin birlikteliğinin önemini vurguladı. Kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gazze'nin yalnızca coğrafi bir mesele değil, bir insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak, "Zafer inananların olacak, doğrunun yanında olanların olacak" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Konferans, Orta Doğu, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Uygun, gönüllü doktor olarak 65 gün görev yaptığı Gazze'de yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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