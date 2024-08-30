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Prof. Dr. Yiğitbaşı toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın vefat eden kayınpederi Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı memleketi Bolvadin'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

29 Ağustos tarihinde vefat eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Prof. Dr. Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı için bugün memleketi Bolvadin'de cenaze töreni düzenlendi. Merhum Yiğitbaşı Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığında toprağa verildi. Namaza, Yiğitbaşı ailesinin akrabaları, sevenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.