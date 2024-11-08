Prof. Kavukcu'dan Çevre Kirliliğine Sanatlı Uyarı - Son Dakika
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Prof. Kavukcu'dan Çevre Kirliliğine Sanatlı Uyarı

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Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklarla sanat performansı sergiledi.

08.11.2024 09:11
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Erzincan'da profesör sıra dışı sanat performansıyla çevre kirliliğine dikkat çekti

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, sıra dışı sanat performansıyla çevre kirliliğine dikkat çekti.

Prof. Mehmet Kavukcu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından sürdürülen çöp ve atık yönetimi çalışmaları kapsamında Dörtyol Meydanında bir performans gerçekleştirdi.

Kavukcu, izmarit, kağıt, metal, naylon vb. atık malzemelerle oluşturduğu kütleyi, Erzincan Dörtyol Meydanı'na taşıdıktan sonra, metal konstrüksiyonla oluşturduğu bir korkuluk üzerine yerleştirerek çalışmasını tamamladı.

Korkuluğa yerleştirilen atıklarla, insanları irrite edici bir yapı ortaya çıktı. Prof. Mehmet Kavukcu, "Korkuluk, bir tür uyarıcı olarak, bize emanet edilen doğanın korunması gerektiği fikrini somutlaştırmaktadır. Atık malzemeleri bir araya getirerek oluşturduğum korkuluk ve üzerine yüklenen atıklar, koruyucu rolünden çıkarak adeta doğayı tehdit eden bir heyulaya dönüşmektedir. Bir kent çöplüğü, her ne kadar ihtiyaçlar doğrultusunda oluşuyor olsa da çoğunlukla savurganlık üzerine kuruludur. Yaşadığımız mekanlar, sokaklar ve caddeler bizim çöp ve atık alanlarımız olmamalıdır. Çalışma, çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atan veya ciddi şekilde zarar verebilecek dikkatsiz ve sorumsuz atık üretim alışkanlıklarımıza dikkat çekmeyi hedeflemekteyim. Özellikle sokaklara düşüncesizce atılan izmaritlerin insan ve doğa sağlığı için ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu unutmamak gerekir." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Kavukcu'dan Çevre Kirliliğine Sanatlı Uyarı - Son Dakika

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