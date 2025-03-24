Proje Döngüsü Yönetimi ve Geliştirme Çalıştayı Kayseri\'de Gerçekleşti

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve ORAN Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştirakleri yöneticileri, ORAN yöneticileri ve personeli katıldı. Program, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'in açılış konuşmalarıyla başladı. Eğitmen ve ORAN Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuba Parlak Uzunoğlu yönetiminde gerçekleştirilen eğitim, birimlerin katkıları ve uygulama örnekleri ile devam etti. Tüm gün süren eğitim programın ilk bölümünde "Proje Döngüsü Yönetimi" kavramına giriş yapılarak proje fikri ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ele alındı. Bu oturumda, proje nedir, proje döngüsü yönetimi tanımı ve aşamaları, ihtiyaç analizi, paydaş analizi, hedeflerin belirlenmesi ve mantıksal çerçeve matrisi gibi konular işlendi. Eğitimin ikinci bölümünde ise proje tasarımı, faaliyet planlaması, başvuru süreci ve değerlendirme kriterleri üzerinde duruldu. Bu bölümde, risk analizi, zaman çizelgesi hazırlığı, bütçe planlaması, başvuru formlarının doldurulması, değerlendirme süreci ve sık yapılan hatalar konularında detaylı bilgiler sunuldu.

Eğitime katılanlar, farklı destek mekanizmaları ve proje başvuru süreçleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Ayrıca, proje hazırlığı, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri ayrıntılı olarak ele alındı. Bu eğitim programıyla katılımcıların proje yazma ve yönetim becerilerini geliştirmeleri hedeflenirken, bölgede sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı. - KAYSERİ