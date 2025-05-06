Proje Okulu Atamaları Liyakat Dışı!

(ESKİŞEHİR) - Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, proje okullarına atamalarda liyakat, deneyim, eğitimsel yeterlilik yerine sendikal aidiyet, kişisel yakınlık, akrabalık gibi keyfiyete dayalı durumların gözetildiğini söyledi.

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi tarafından Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Demirkol, burada yaptığı açıklamada, proje okullarına yönelik uygulamalar kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan birçok öğretmenin mağdur edildiğini, atamaların liyakatli yapılmadığını ifade etti. Okul idarelerinin listeleri hazırlarken kişisel ilişkileri öne çıkardığını savunan Demirkol, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atamaların hangi kritere göre yapıldığını sordu.

Özkan Demirkol açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde niteliğin artırılması iddiasıyla hayata geçirilen proje okulları uygulaması, ne yazık ki birçok okulda liyakat ilkesinden uzak, şeffaflıktan yoksun, keyfi uygulamaların aracı haline gelmiştir. Proje okullarının tamamında ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan atama süreci, bu kaygılarımızı bir kez daha haklı çıkarmıştır. Proje okulu atamalarında birinci derecede sorumlu, listeleri hazırlayan okul idarelerinin, proje okulu statüsünü kendi kişisel ilişkilerini gözeterek, belli bir çevreyi kayırmak ve kendi yönetim anlayışını tahkim etmek amacıyla kullandığı şüphesini sağlamlaştıracak görevlendirmeleri olduğunu görmekteyiz. Atamalarda liyakat, deneyim ve eğitimsel yeterlilik yerine sendikal aidiyet, kişisel yakınlık, akrabalık gibi keyfiyete dayalı durumların gözetildiği görülmektedir, bu da hem eğitim emekçileri arasında huzursuzluk yaratmakta hem de öğrencilerimizin kaliteli eğitim hakkını tehdit etmektedir.

"Puan esasıyla öğretmenlerin mesleki birikimleri esas alınmalı"

Eğitim Sen olarak defalarca ifade ettik; proje okullarında uygulanan öğretmen atama sisteminin puan esasına göre düzenlenerek demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturulması, öğretmenlerin mesleki birikimlerine ve tercih haklarına saygı gösterilmesi ve liyakate göre olması gerekmektedir. Ancak görüyoruz ki bu okulda olduğu gibi yöneticiler bu sistemi keyfi biçimde kullanarak, eğitim ortamlarını adeta kendi kişisel iktidar alanlarına dönüştürmeye çalışmışlardır.

"Atamalar hangi kriterlerle yapılıyor?"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurum müdürü 60 öğretmenin imzasıyla talep edilen kurul toplantısı isteğini reddetmiş, kurumda atama sırasında seçilen öğretmenlerin hangi kriterlere dayandırıldığı, gönderilen öğretmenlerin yerlerine atananların liyakatinin ne olduğu gibi soruları cevaplamak istememiştir. Toplantı talebi esnasında atamaları önce MEB'in yaptığını söylemiş, sonra 'Listeyi ben yaptım' diyerek öğretmenleri azarlarcasına odasından göndermeye çalışmıştır. Yine aynı görüşmede öğretmenlerin 'Neden bizlerle iletişim kurmuyorsunuz?' söylemi üzerine; 'Kiminle iletişim kuracağımı, kime selam vereceğimi size mi soracağım?' diyerek hızını alamamış olacak ki, bir öğretmen arkadaşımız hakkında isim vererek kendisinin arkasından hayvan sesi çıkarıyor diyerek iftira atmıştır.

"Gelecek öğretmen okuldaki idarecinin eşi"

Soruyoruz; Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gönderdiğiniz öğretmenlerin hazırlandığı listeyi kimlerle kaleme aldınız? Kurum müdürü olduğunuz okulda iletişim kurmaktan kaçınacak kadar uzak olduğunuz öğretmenleri hangi kritere göre belirlediniz? Gönderilen öğretmenlerin yerine gelecek olanların arasında kurumda çalışan bir idarecinin eşinin de olması etik midir? Unutulmasın ki kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır. Yapılan yanlışlar, haksız uygulamalar yalan bilgilerle, süslü cümlelerle geçiştirilemez. Bu tutum, yalnızca Anayasamızda güvence altına alınan eşitlik ilkesine değil, aynı zamanda kamu yönetiminde temel olması gereken şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine de açıkça aykırıdır."