Proje Yönetimi Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Proje Yönetimi Eğitimi Tamamlandı

Proje Yönetimi Eğitimi Tamamlandı
03.07.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Tarım Müdürlüğü ve GEKA iş birliğiyle düzenlenen eğitimde katılımcılara belgeleri verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde düzenlenen Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi tamamlanırken, eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kurumun proje üretme kapasitesini artırmak ve ulusal ile uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı, 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personelin katıldığı eğitimde, proje hazırlama, yürütme ve izleme süreçleri uygulamalı olarak ele alındı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Proje Uzmanı Songül Başar tarafından verilen eğitimde, katılımcıların ulusal ve uluslararası hibe ve fon programlarına yönelik proje geliştirme bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende katılım belgeleri, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mutlu Aktaş tarafından katılımcılara verildi. Yetkililer, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, etkin kaynak kullanımı ve kurumsal proje kapasitesinin artırılması amacıyla benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Proje Yönetimi Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Konya’da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
Tayland’da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı Tayland'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı

09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
09:16
İşin içinde memurlar da var Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
09:11
Altında 5 hafta sonra bir ilk Uzmanlardan “3500 dolar“ uyarısı
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan "3500 dolar" uyarısı
08:39
İstanbullular rahat bir nefes aldı Tacizci kadın gözaltında
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında
08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
07:55
Şara’dan sürpriz tercih Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 09:53:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Proje Yönetimi Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.