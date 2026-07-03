Proje Yönetimi Eğitimi Tamamlandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde düzenlenen Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi tamamlanırken, eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kurumun proje üretme kapasitesini artırmak ve ulusal ile uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı, 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personelin katıldığı eğitimde, proje hazırlama, yürütme ve izleme süreçleri uygulamalı olarak ele alındı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Proje Uzmanı Songül Başar tarafından verilen eğitimde, katılımcıların ulusal ve uluslararası hibe ve fon programlarına yönelik proje geliştirme bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende katılım belgeleri, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mutlu Aktaş tarafından katılımcılara verildi. Yetkililer, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, etkin kaynak kullanımı ve kurumsal proje kapasitesinin artırılması amacıyla benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN