Doğayı korumanın da vatan görevi olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Buradaki amacımız gerektiğinde canını hiç çekinmeden veren milletimizin ülkemizin her alanını koruma duygusunu pekiştirmek. Diktiğimiz fidanlar büyüdükçe içimizdeki duanın yükselişi, haykırışı olacak" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Protokol, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikti - Son Dakika

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