Protokolden, Şanlıurfa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105\'inci yıl dönümü mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, mesajında, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir destanın yıldönümü olduğunu belirterek, "105 yıl önce, 11 Nisan 1920'de, bu aziz şehir, inancını, yüreğini ve onurunu ortaya koyarak, düşmana dur dedi. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, İstiklal Madalyalı Urfa, iman dolu yüreklerle ayağa kalktı. Hiçbir yardım beklemeden, yalnızca Allah'a güvenerek destan yazdı. O gün canla, kanla korunan bu şehir, bugün de aynı ruhla istikbaline yürüyor. Biz, ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklarda; birlik, kardeşlik ve adaletle yol alıyoruz. Unutmayalım, kurtuluş ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir. ve bugün, Gazze'de süren insanlık dışı saldırılara karşı, en derin duygularımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Oradaki mazlumların direnişi, bizlere bir kez daha özgürlüğün ve onurun bedelini hatırlatıyor. İstiklal Madalyalı Şanlıurfa'dan Gazze'ye, kardeşlik duamızla ulaşıyor. Bu vesileyle, başta şehitlerimiz olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, Şanlıurfa'nın şanlı kurtuluşunun 105. yıl dönümünü, yürekten kutluyorum. Nice asırlara, İstiklal Madalyalı Şanlı Şehir Şanlıurfa" ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "11 Nisan 1920 inancın, direnişin ve millet olma bilincinin Urfa topraklarında vücut bulduğu eşsiz bir zaferdir" sözleriyle başladığı mesajında, "Her türlü imkansızlığa rağmen, milletimizin topyekün ortaya koyduğu mücadeleyle bu aziz şehir bağımsızlığına kavuşmuş, düşman işgalinden kendi iradesiyle kurtulmuştur. Ecdadımız, o dönemde yokluklar içerisinde bu mücadeleyi sürdürerek, bizlere bu topraklarda yaşama imkanını sunmuşlardır. Şanlıurfa halkı, o gün yaktığı istiklal meşalesiyle sadece bir şehri değil, bir milleti ayağa kaldırmıştır. 11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu, dünyada birçok tarih ve sosyoloji bilimcinin üzerinde araştırma yaptığı, topyekun halkın ayağa kalktığı bir kurtuluş hareketidir. Çünkü Urfa'nın Kurtuluşunda mücadele edenler, milletin gücü, milletin kuvvet anlamına gelen Kuvayi Milliye ordularının halk tarafından kurulmasına esin kaynağı olmuştur. Ecdadımızın bu kahramanlık mücadelesi; bugün bizlere örnek olmakta ve memleketimize olan sevgimizin daha da derin kökler salmasını vesile kılmaktadır. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan aldığımız bu onurlu mirası layıkıyla taşımak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe emin adımlarla yürümektir. Haliliye Belediyesi olarak, bu şehrin ruhuna yakışır hizmetlerle hem geçmişimize sahip çıkıyor hem de yarınlara daha güçlü bir Haliliye bırakmak adına canı gönülden çalışıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta 11 Nisan Kurtuluş Mücadelemizin kahramanları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; tüm hemşerilerimin 11 Nisan Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA