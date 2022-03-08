Protokolün tamamında kadınlar yer aldı - Son Dakika
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Protokolün tamamında kadınlar yer aldı

08.03.2022 20:18

- Protokolün tamamında kadınlar yer aldı Aydın'ın Nazilli ilçesinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

- Protokolün tamamında kadınlar yer aldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Kız meslek Lisesinde düzenlenen etkinliğe katılan ilçe milli eğitim müdür ve beraberindeki protokol üyeleri kendilerine ayrılan yeri kadınlara bırakarak programı arka taraftan takip etti. Protokolün bu davranışı büyük takdir topladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Meslek Lisesi) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Kutlamalara katılan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün ve diğer okulların müdürleri ön sırada kendilerine ayrılan protokol oturma yerlerine oturmayarak yerlerini öğretmen ve öğrencilere bıraktı. Protokol üyelerinin bu davranışı öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük takdirle karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Okul Müdür Yardımcısı Ayşen Eker, dünyada ve Türkiye'de kadınlar gününün kutlanması ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Öğrenciler tarafından yine günün anlam ve önemine uygun şarkılar söylendi. İşitme engelliler için hazırlanan işaret dili ile şarkı söyleyen öğrenciler büyük alkış alırken yine kutlamaların vazgeçilmezi olan kadınlar günü pastası hep birlikte kesildi. Etkinlik konuklara ve öğrencilere saksıda canlı çiçek dağıtılması ile son buldu.

Etkinliği hazırlayan öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, yaptığı konuşmada eski adıyla Kız Meslek Lisesinde 560 öğrenci olduğunu ve herkesin kadınlar gününü kutladığını ifade etti.

Protokolün tamamında kadınlar yer aldı
Protokolün tamamında kadınlar yer aldı
Protokolün tamamında kadınlar yer aldı

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Dünya Kadınlar Günü, Nazilli, 8 mart, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Protokolün tamamında kadınlar yer aldı - Son Dakika


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