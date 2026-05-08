Psikolog Yusuf Duman’a Bıçaklı Saldırı Protesto Edildi

08.05.2026 15:37
Hakkari'de bıçaklı saldırıya uğrayan Psikolog Duman için Eskişehir'de protesto düzenlendi.

Hakkari Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nde görev yapan Psikolog Yusuf Duman'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanması istenilen "Sosyal Risk Haritası" çalışması kapsamında gittiği hane ziyaretinde bıçaklı saldırıya uğraması, Eskişehir'de protesto edildi.

Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve SES Eskişehir Şubesi üyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. SES Eskişehir Şubesi temsilcisi Bülent Yıldırım, Psikolog Yusuf Duman'ın, uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada yaşanılanları hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yaşanan bu olay, bizlere çok açık bir gerçeği bir kez daha göstermiştir. Yerelden bağımsız, çalışanların bilgi ve deneyimleri dikkate alınmadan, tepeden inme ve dayatmacı bir anlayışla hayata geçirilen her proje, başta çalışanlar olmak üzere tüm toplumun hayatını tehlikeye atabilecek ciddi riskler barındırmaktadır. Aile ve sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmaların çoğunlukla dezavantajlı ve kırılgan kesimlerle doğrudan temas içerdiği göz önünde bulundurulduğunda, hizmet sunum sürecinin ne denli hassas ve dikkat gerektiren bir alan olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle geliştirilen her politikanın sahadaki gerçekliklere uygun, bilimsel temelli ve çalışan güvenliğini önceleyen bir yaklaşımla hazırlanması zorunludur."

Kaynak: ANKA

