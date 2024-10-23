PTT 184. Yaşını Niğde'de Kutladı - Son Dakika
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PTT 184. Yaşını Niğde'de Kutladı

PTT 184. Yaşını Niğde\'de Kutladı

Niğde'de PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü, pasta kesimi ve hediyelerle kutlandı.

23.10.2024 14:27
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Niğde'de PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlk olarak Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret eden Niğde PTT Başmüdürü Fahri Çelikel ile kurum personeli ardından PTT şubesinde 184. yıl pastası kesti. PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye ise pul koleksiyonu hediye edildi. Niğde PTT Başmüdürü Fahri Çeliker, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 184. yıl dönümünü kutlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

23 Ekim 1840 tarihinde haberleşmenin sağlanması amacıyla Posta Nezareti adıyla faaliyete başlayan PTT'nin iki asra yaklaşan tecrübesi ile Türkiye'nin iletişim alanındaki en güvenilir aktörü olduğunu ifade eden Çeliker, "PTT, geçmişten aldığı güç ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, kurulduğu tarihten bu yana Türkiye'nin iletişim ve haberleşme alanındaki göz bebeği kurumu olarak sunduğu kaliteli hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Geniş hizmet yelpazesi, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağı, iştirakleri ve gerçekleştirdiği iş birlikleri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda adından başarıyla söz ettiren PTT, güvenilir, erişilebilir, hızlı ve kaliteli bir şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini çağın teknolojilerine uygun olarak sürdürüyor.

Milli değerleri koruyan ve yaşatan, 184 yıllık tarihinde her şartda üstlendiği kritik görevleri başarıyla yerine getiren PTT, gerek son yıllarda küresel ölçekte yaşanan sağlık krizi gerekse ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi gibi olağanüstü gelişmelere rağmen büyük bir çaba ve emekle çalışarak her türlü zorluğun üstesinden gelen personelinin özverili çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt veriyor. " diye konuştu.

Çeliker konuşmasının ardından 184. sıra numarası ile hizmet alan müşteri ve kurum personeli ile birlikte 184. yıl dönümünü için pasta kesti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PTT 184. Yaşını Niğde'de Kutladı - Son Dakika

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