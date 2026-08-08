PTT Çalışanları İçin Vicdan Çağrısı - Son Dakika
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PTT Çalışanları İçin Vicdan Çağrısı

PTT Çalışanları İçin Vicdan Çağrısı
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Ünal Ateş, PTT'deki yasal değişikliklerin çalışanlarda huzursuzluğa yol açtığını belirtti.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - YENİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş, yasal düzenlemelerin çalışanlarda iş güvencesine ilişkin kaygıya yol açtığını savunarak, "PTT çalışanları için vicdan istiyorum" dedi.

YENİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş, PTT önünde yaptığı açıklamada, kurumun Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, PTT'nin yıllar içerisinde işlev kaybına uğradığını öne sürdü. PTT'nin geçmişte posta, telgraf ve telefon hizmetlerini birlikte yürüttüğünü hatırlatan Ateş, telekomünikasyon alanında yapılan özelleştirmeleri eleştirdi.

PTT'nin AK Parti iktidarı döneminde etkisizleştirildiğini, Telekom bölümünün özelleştirilerek Hariri ailesine satıldığını hatırlatan Ateş, posta, telgraf ve kargo hizmetlerinin de zamanla işlevini kaybettiğini öne sürdü. İletişimin stratejik önemine dikkat çekerek PTT'nin yeniden etkin bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Ateş, şunları söyledi:

"7590 sayılı yasanın çıkmasının ardından çalışanların statüsünde önemli bir değişiklik meydana geldi. Çalışanlar yönetim kurullarına bağlandı. Burada görev yapan yaklaşık 390 personelin geleceği artık yönetim kurulunun vereceği kararlara bağlı hale geldi. Bu durum çalışanlar arasında ciddi bir huzursuzluğa neden oluyor. Bir de yasanın 108. maddesi var. Bu maddeye göre bir bölgede iş alanının daralması veya küçülmeye gidilmesi durumunda çalışanın iş sözleşmesinin feshedilebilmesinin önü açılıyor. Ben AK Parti'nin emekçiye ve emeğe yönelik bu yaklaşımını anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bu insanlar sabahtan akşama kadar çalışıyor. Mektuplarımızı, gönderilerimizi, paketlerimizi ve kargolarımızı ulaştırabilmek için 40 derece sıcağın altında koşturuyorlar. Alın teriyle çalışan, gün boyunca ayakta kalan insanların işiyle, ekmeğiyle oynamak ne demektir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.

"PTT'Yİ KAPATMAK ÜLKEYE BÜYÜK ZARAR VERİR"

PTT çalışanları bugün huzursuz. Başka kurumlara geçmeye zorlandıklarını düşünüyorlar. Yaşanan düzensizlik ve belirsizlik öyle bir noktaya gelmiş durumda ki çalışanların bir bölümü artık kurumlarından ayrılmaya dahi razı hale gelmiş durumda. Uyarıyorum, eğer PTT'yi bitirirseniz, PTT'yi işlevsiz hale getirir veya kapatırsanız bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birini daha yapmış olursunuz. Doğalgaz ve elektrik alanlarında yapılan özelleştirmelerde olduğu gibi iletişim ve posta hizmetleri de stratejik öneme sahip alanlardır. Bu kurumların geleceğinin bu şekilde belirsizliğe sürüklenmesi, ülkenin geleceği açısından son derece tehlikelidir. AK Partili yetkilileri buradan bir kez daha uyarıyorum. PTT çalışanları için vicdan istiyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel, PTT, Son Dakika

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