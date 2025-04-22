PTT İHS'li Çalışanlar Haklarını İstiyor - Son Dakika
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PTT İHS'li Çalışanlar Haklarını İstiyor

HABER-SEN, PTT İHS'li emekçilerin sorunlarını dile getirmek için basın açıklaması düzenledi.

22.04.2025 14:56
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(İZMİR) - HABER-SEN İzmir Şubesi üyeleri, PTT'de İdari Hizmet Sözleşmesine (İHS) tabi çalışanların sorun ve taleplerini duyurmak için basın açıklaması düzenledi. Şube Başkanı Menduh Tunç, İHS'li emekçilerin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini, dayatılan performans sisteminin kaldırılmasını istedi.

Sendika üyeleri, İzmir Posta Kargo İşleme Merkezi önünde "PTT'de İdari Hizmet Sözleşmeli Emekçiler Güvenceli İş, Güvenceli Gelecek İstiyor" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haber-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ayhan Zengin, burada yaptığı açıklamada, PTT'de yaşanan personel eksikliği nedeniyle çalışanların ağır koşullarda görev yaptığını vurguladı.

Memur eliyle yapılması gereken tebligatların taşeron işçilere yaptırıldığını belirten Zengin, bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Banka promosyonlarından İdari Hizmet Sözleşmesi (İHS) olan çalışanların da yararlanmasını isteyen Zengin, bu sözleşmenin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmasını ve İHS'li çalışanlara yeşil pasaport hakkı tanınmasını talep etti.

"İHS'li emekçiler haklarını istiyor"

Zengin'in ardından HABER-SEN İzmir Şube Başkanı Menduh Tunç, hazırlanan basın açıklamasını okudu.

PTT'nin, 2013'te anonim şirket olduktan sonra, İHS'li personel istihdam ettiğini belirten Tunç, şirkette 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) tabi olanlar, İHS'liler ve taşeron firma emekçilerinin bir arada aynı işi yaptığını ancak farklı statülerde ve farklı ücretlerle çalıştıklarını anlattı.

Tunç, şunları kaydetti:

"İş barışını bozan ve emekçileri birbirine yabancılaştıran bu istihdam modelinin adı 'emek sömürüsüdür.' Sendikamız 2013 yılında, PTT'nin AŞ olma sürecinde yaşanacak olumsuzluklar hakkında ne dediyse, bugün hepsiyle acı bir şekilde yüzleşiyoruz. O gün, diğer sendikaların neler yaptığı veya yapmadığı da arşivlerde durmaktadır. Sendikamız o süreçte kurumun anonim şirket olmasının, özelleştirmenin ilk adımı olduğunu; Telekom ve Tekel özelleştirmesi sürecinde yaşananların benzerinin PTT'de yaşanacağını öngörmüştür. PTT önce anonim şirket olmuş, daha sonra Varlık Fonu'na devredilmiştir. Kamu hizmeti anlayışı terk edilerek, kar-zarar anlayışı ile yönetilmiş ve 185 yıllık kurum zarar üstüne zarar açıklamış olmasına rağmen, sorumlulardan tek kişi bile hesap vermemiştir."

"PTT'de sorunlar çığ gibi büyüyerek artmaktadır"

Tunç, İHS'lilerin kamu hizmeti üreten emekçiler olduğunu belirterek, "Kamu emekçileri sendikalarına üye olabilen ama yeşil pasaport hakkı olmayan İHS'li emekçiler haklarını istiyor" dedi.

Bu belirsiz, performansa dayalı ve sosyal güvence olarak zayıf istihdam modelinin, emek sömürüsü ve neoliberal politikaların sonucu olduğununu söyleyen Tunç, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada PTT, zararı her geçen gün katlanarak artan, çalıştırdığı emekçilerin maaşını ödemekte zorlanan bir durumdadır. Liyakatsiz atanmışlar tarafından yönetilemeyen PTT'de sorunlar çığ gibi büyüyerek artmaktadır. Sürekli artan iş yüküne karşılık, personel sayısı hızla azalmakta ve her emekçiden 2-3 kişilik iş beklenmektedir.

TBMM'de görüşülmesine başlanan torba yasa içerisinde, İHS'li PTT emekçilerini de ilgilendiren bir düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenleme ile mevcut halinde olan yönetmelik maddesi, hiçbir değişiklik yapılmadan kanunlaştırılmak istenmektedir. Sendikamız, TBMM'de bulunan bütün siyasi partilere, TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bu konuda bir mektup yazarak, İHS'li emekçilerin sosyal, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmiştir.

İHS'ye tabi olan personelin kamu emekçisi olduğu gerçeği, kanuni çerçeve içine alınarak tanımlanmalıdır. İHS'li emekçilerin yeşil pasaport haklarını içeren yasal düzenleme yapılmalıdır. İHS'li emekçilerin mali, sosyal ve özlük hakları, 399 KHK'li emekçilerle eşitlenmelidir. İHS'li emekçilere dayatılan performans sistemi kaldırılmalıdır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel PTT İHS'li Çalışanlar Haklarını İstiyor - Son Dakika

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