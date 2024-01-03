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Pursaklar Belediye Başkanı Filistin ve Gazze'ye Yardım Kampanyasına Katıldı - Son Dakika
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Pursaklar Belediye Başkanı Filistin ve Gazze'ye Yardım Kampanyasına Katıldı

Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınlar tarafından düzenlenen yardım kampanyası programına katılarak Filistin ve Gazze halkına destek verdi. Belediye Başkanı Çetin, kampanyayı düzenleyen vatandaşlara teşekkür ederek, mazlum kardeşlerin yanında olacaklarını belirtti. Pursaklar halkının büyük ilgi gösterdiği kampanyadan elde edilen gelir ise Filistin'e ulaştırılacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Filistin ve Gazze\'ye Yardım Kampanyasına Katıldı
03.01.2024 - 13:42,
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Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınlar tarafından Filistin ve Gazze halkına destek için düzenlenen yardım kampanyası programına katıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınlar tarafından Salı Kapalı Pazar Alanında Filistin halkının yanında olmak ve onlara destek vermek için organize edilen yardım kampanyası programına katıldı.

Yardım kampanyasını düzenleyen vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Çetin, "Mazlum Filistinli kardeşlerimizin bir nebze de olsa derdine derman olmak için kadınlar tarafından Kapalı Pazar Alanımızda yardım kampanyası düzenlendi. Allah (cc) rızası için gayret sarf eden hanımların kampanyasını ziyaret ederek, desteklerimizi ilettik. Kanımızla, canımızla ve tüm varlığımızla mazlum kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

7'den 70'e tüm Pursaklar halkının bir nebzede olsa da Gazze ve Filistin'deki mazlum halka yardımcı olmak amacıyla büyük ilgi gösterdiği yardım kampanyasından elde edilen gelir Filistin'e ulaştırılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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