Pursaklar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, iş makinaları, zabıta araçları, teknik destek araçları ve çeşitli hizmet araçlarından oluşan yeni filosuyla saha gücünü artırırken, ilçenin dört bir yanında yürütülen çalışmaların daha verimli hale gelmesini amaçlıyor.

"Güçlü araç filosu demek, güçlü hizmet anlayışı demektir"

Belediye hizmetlerinde güçlü ekipmanların büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar'ımıza daha hızlı, daha kaliteli ve daha güçlü hizmet sunabilmek adına araç filomuzu sürekli yeniliyor ve güçlendiriyoruz. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek için modern iş makinalarını belediyemize kazandırdık. Hem zamandan tasarruf edecek hem de hizmet kalitemizi daha yukarı taşıyacağız. Güçlü araç filosu demek, güçlü hizmet anlayışı demektir. İlçemize kazandırdığımız tüm araç ve ekipmanların Pursaklar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Pursaklar için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Altyapı çalışmalarından yol yapım ve bakım faaliyetlerine, park-bahçe düzenlemelerinden temizlik hizmetlerine kadar birçok alanda kullanılacak yeni iş makinaları, belediyenin hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra Zabıta Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni araçlarla denetim, kontrol ve vatandaş taleplerine müdahale süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi planlanıyor. Belediye hizmet araçlarının yenilenmesiyle birlikte ise saha ekiplerinin koordinasyon kabiliyeti güçlendirilerek, hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor. - ANKARA