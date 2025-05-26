Pursaklar Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası\'nda Yöresel Lezzetleri Tanıttı

Pursaklar Belediyesi, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Ankara'nın yöresel yemek ve ürünlerinin yer aldığı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü etkinlik alanında Pursaklar'ın yöresel lezzetlerini tanıttı.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Ankara'nın yöresel yemek ve ürünlerinin tanıtıldığı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde Pursaklar Belediyesi, ilçeye özgü 13 lezzetli yemeğin tanıtımını yaptı.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğüne bağlı Hanım Evleri, aralarında tirit, peynirli hamur, kıkırdaklı çorba, kadimekli(madımaklı) pide, kaymaklı kıvırma, sakala sünen, yazma böreği, ayran aşı, ekmek sübüryesi, et kavurma, köy somunu, pilav, höşmerim, soğanlı hamur gibi lezzetlerin de olduğu birbirinden güzel yemekleri hazırlayarak vatandaşların beğenisine sundu.

Kültürün en zengin miraslarından biri olan Pursaklar'ın, yöresel lezzetlerini gelecek nesillere tanıtmayı ve yaşatmayı amaç edindiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ankara Valiliği tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda Pursaklarımızın yöresel lezzetlerini tanıttık. Yöresel yemeklerimiz, sadece birer gıda değil; tarihimizin, kültürümüzün ve geleneklerimizin harmanlandığı yaşam öyküleridir. Bizler bu mirasa sahip çıkmakla kalmayıp, onu geleceğe taşımanın da sorumluluğunu taşıyoruz. Analarımızın ve nenelerimizin birbirinden leziz yemeklerini gelecek kuşaklara tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA